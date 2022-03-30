В Минобороны Казахстана прокомментировали перемещение российской техники по территории республики

Министерство обороны Казахстана прокомментировало распространяемую в соцсетях видеозапись с перемещением российской техники по территории республики. Согласно данным ведомства, поисково-спасательное подразделение возвращалось в Россию после приземления космонавтов в Костанайской области.

"Касательно передвижения российской техники в Костанайской области. На распространяемой в социальных сетях видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении Минобороны.

По информации его пресс-службы, подразделение находилось в Казахстане с 14 марта в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Аркалыкском районе Костанайской области. В ведомстве также напомнили, что ранее с космодрома Байконур был осуществлен пуск космического корабля "Союз МС-21", а также приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19".