Согласно информации, к учениям были привлечены силы подразделений пожарной охраны Сабаильского, Насиминского и Наримановского районов Государственной противопожарной службы МЧС.

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провела пожарно-тактический тренинг в Национальной библиотеке Азербайджана, сообщили haqqin.az в ведомстве.

Отмечается, что в ходе учений силами пожарной охраны, оперативно привлеченными на место происшествия, была проведена операция по тушению условного пожара, произошедшего на 2-м этаже библиотеки, эвакуации пострадавших, а также обеспечению охраны книг и рукописей.

После успешно проведенного тренинга была обсуждена деятельность сотрудников во время проведения пожарно-тактических учений, даны соответствующие поручения.