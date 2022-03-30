МЧС провело тренинг в Национальной библиотеке Азербайджана ФОТО; ВИДЕО
Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провела пожарно-тактический тренинг в Национальной библиотеке Азербайджана, сообщили haqqin.az в ведомстве.
Согласно информации, к учениям были привлечены силы подразделений пожарной охраны Сабаильского, Насиминского и Наримановского районов Государственной противопожарной службы МЧС.
Основной целью тренинга является дальнейшее совершенствование взаимодействия пожарных подразделений и повышение профессиональных навыков пожарного персонала.
Отмечается, что в ходе учений силами пожарной охраны, оперативно привлеченными на место происшествия, была проведена операция по тушению условного пожара, произошедшего на 2-м этаже библиотеки, эвакуации пострадавших, а также обеспечению охраны книг и рукописей.
После успешно проведенного тренинга была обсуждена деятельность сотрудников во время проведения пожарно-тактических учений, даны соответствующие поручения.