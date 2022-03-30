Германия приостановила налоговое сотрудничество с Россией и Беларусью

Германия приостановила обмен информацией с российскими и белорусскими налоговыми органами, сообщает немецкий Spiegel со ссылкой на главу Минфина ФРГ Кристиана Линднера.

Власти Германии таким образом выполняют одну из просьб Киева, прекращая сотрудничество с Москвой и Минском.

Отмечается, что обмен сведениями между налоговыми органами друг с другом временно прекращен на фоне «спецоперации» России. В связи с этим налоговые структуры не смогут корректно выставлять и считать налоги компаний.

Также, по данным издания, Германия больше не возместит российским гражданам и предприятиям никаких компенсаций, если они были зарегистрированы в юрисдикции ФРГ.