Украинская делегация рассказала о роли Абрамовича в переговорах
Член украинской делегации Рустем Умеров прокомментировал роль Романа Абрамовича на переговорах Украины и России, передает NV.
По его словам, российский олигарх помогает налаживать неформальный канал коммуникации.
«С одной стороны, он ведет медиации этого процесса, с другой стороны, как человек без дипломатического бэкграунда помогает наладить неформальный канал коммуникации», - сказал он.
Напомним, ранее глава украинской делегации, народный депутат Давид Арахамия положительно оценил роль российского бизнесмена Романа Абрамовича на переговорах Украины с Россией.