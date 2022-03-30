Три миллиона манатов исчезли в Имишли

Свидетель Джамиль Мусаев сообщил, что с 2003 года он работал на различных должностях в Исполнительной власти Имишли и что подсудимый Гаджиев в свою бытность главой района назначил его на должность главного бухгалтера.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям был допрошен свидетель по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

«Я всегда регистрировал выданные мне средства, - подчеркнул свидетель. - И все деньги передавал Вильяму Гаджиеву. Например, на строительство административного здания Имишлинской районной исполнительной власти было выделено 3 миллиона манатов, но все эти деньги исчезли через три месяца. Я лично передал Гаджиеву неподалеку от его сахарного завода 342 тысячи манатов…»

По словам свидетеля, по-прежнему работающего главным бухгалтером в Имишлинской исполнительной власти, были и другие деньги, которые он неизменно передавал Вильяму Гаджиеву. Например, за назначение главврача в Имишлинской центральной больнице он получил взятку в 70 тысяч манатов, за назначение главы Олимпийского спорткомплекса - 10 тысяч манатов и т. д.

Продолжая давать показания, свидетель сообщил, что только за 2019 год районная исполнительная власть собрала в виде взяток за различные «услуги» свыше четырех миллионов манатов. Все эти деньги передавались Вильяму Гаджиеву.

«Это были средства, которые Уильям получил лично, но они не были легализованы, - уточнил свидетель. - Для меня они вообще не представляли выгоды. Я делал все это, чтобы не потерять свою работу».

Гаджиев не подтвердил показания свидетеля, а позднее его адвокат подал ходатайство с требованием привлечь Джамиля Мусаева к уголовной ответственности:

«Мусаев был именно тем человеком, который принимал взятки, - говорилось, в частности, в ходатайстве подсудимого. – Тем не менее он до сих пор работает главным бухгалтером».

Ходатайство Вильяма Гаджиева удовлетворено не было.