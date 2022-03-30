Уровень инфляции обновил рекорд в еврозоне

В странах еврозоны темпы годовой инфляции продолжили ускоряться в марте, превысив прогнозы аналитиков и обновив исторический максимум четвертый месяц подряд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Европейского статистическогое агентства (Евростат) в пятницу, 1 апреля.

Так, потребительские цены в прошлом месяце выросли на 7,5% по сравнению с мартом 2021 года после подъема на пересмотренные 5,9% в феврале.

Главным фактором ускорения инфляции стали цены на энергоносители, которые подскочили в марте на 44,7% в годовом выражении после роста на 32% месяцем ранее на фоне войны в Украине и санкций против России.