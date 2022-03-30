Евросоюз может использовать имущество фигурантов санкций для нужд Киева

В случае конфискации имущество фигурантов санкций Евросоюза может быть использовано для выплат компенсаций украинцам или на восстановление разрушений, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире телеканала LN24.

По его словам, планируется создать фонд поддержки Украины, чтобы конфискованное и арестованное имущество могло быть направлено для компенсаций жертвам или на восстановление Украины.

Рейндерс также отметил, что в отличие от административной процедуры ареста имущества конфискацию доступно осуществить только в рамках судебной процедуры: "Следует выяснить, есть ли после ареста имущества возможность перехода к процедуре конфискации. Для этого потребуется судебная процедура".