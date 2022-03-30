Псаки уходит из Белого дома
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует весной покинуть свой пост и перейти на телеканал MSNBC. Об этом пишут американские СМИ.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует весной покинуть свой пост и перейти на телеканал MSNBC. Об этом пишут американские СМИ.
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