Инара Рафикгызы, судебный репортер 18:09

В Бакинском Военном суде состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу одного из преступных крыльев Объединенной преступной группировки Эльдара Махмудова – МНБхСС – бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ генерала Мовлама Шихалиева, а также сотрудников этого управления Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Напомним, что журналистов в зал суда не пускают, хотя изначально было принято решение проводить этот судебный процесс в открытой форме. В результате всю информацию о ходе процесса представители СМИ получают от потерпевших и их адвокатов. На заседании был допрошен потерпевший Эльшан Мадатов, сообщивший суду, что в 2007 году он разместил в бакинском филиале ОАО "Техникабанк" 623 тысячи евро под 12 процентов годовых.Сначала все положенные ему процентные выплаты поступали вовремя, но с середины 2008 года они начали задерживаться. В августе 2008 года Мадатов отправился на отдых во Францию, а по возвращении услышал об аресте начальника бакинского филиала банка Зала Юсифова.

По словам потерпевшего, в октябре того же года ему позвонил начальник отдела следственного управления МНБ Вюсал Алекперов и велел ему прийти в здание МНБ. "В МНБ меня встретили люди в штатском, поднялись со мною на четвертый или пятый этаж и ввели меня в пустую комнату, - рассказал Эльшан Мадатов. - Я сидел там в одиночестве около пяти часов. А потом в комнату зашел Вюсал Алекперов, тот самый, который сейчас ведет себя перед судом, как невинное дитя. Алекперов сразу же заявил, что, мол, я вступил в организованную преступную группировку и по сути дела вместе с начальником филиала Залом Юсифовым ограбил банк. Алекперов сказал, что я должен выплатить руководству МНБ 300 тысяч долларов, добавив, что иначе меня арестуют по тем же обвинениям, что и Зала Юсифова". Когда Мадатов ответил, что он никого не грабил, а всего лишь разместил в банке депозит на вполне законных основаниях, Алекперов ответил: "Это не имеет значения, вы в любом случае должны отдать часть внесенного депозита. Это – приказ руководства МНБ". Когда Мадатов завил в ответ, что это незаконно, следователь Алекперов повысил голос: "Ты кажется, не знаешь, куда пришел, - сказал он. - У тебя дочка в университете учится, а сам ты разгуливаешь по улице. Не боишься, что что-то может произойти?" Отвечая на вопросы сторон, потерпевший сообщил, что в МНБ ему угрожали иглой с медленно действующим ядом. "Вюсал Алекперов угрожал, что меня уколят какой-то "смертельной иглой" и, продержав пару месяцев, отпустят, - продолжал давать показания Мадатов. - После чего я через 7–8 месяцев умру. Я испугался угроз, начал беспокоиться о дочери и попытался договориться со следователем. Сказал, что я - председатель окружной избирательной комиссии (в то время проходили президентские выборы). Услышав это, Алекперов взял у меня удостоверение личности и куда-то вышел. Удостоверение он мне вернул, сказав на прощание, что, мол, когда завершатся выборы, мы встретимся вновь. Через несколько дней после выборов Вюсал позвонил мне и вновь вызвал в МНБ, где потребовал от меня 300 тысяч манатов. Я попросил снизить "цену" до 100 тысяч долларов, после чего Алекперов, посоветовавшись со своим начальником, Мовламом Шихалиевым, сказал, что 100 тысяч долларов всех устроит, и сразу меня отпустил".

Мадатов стал собирать требуемую сумму. К своим 45 тысячам долларов он добавил 50 тысяч, взятых у брата, а еще пять тысяч одолжил тесть. "Я собрал деньги за 15-20 дней и позвонил Вюсалу Алекперову. Тот позвал меня в МНБ. Я положил 100 тысяч долларов в небольшую корзину и вместе с моим водителем Захидом Алиевым и родственником Самитом Гафаровым мы поехали в МНБ. Меня отвели в комнату Алекперова, где я передал ему деньги. А в начале ноября 2008 года Вюсал Алекперов вновь позвонил мне и позвал в МНБ. Он сидел во внедорожнике "Тойота", припаркованном перед главным входом в здание МНБ. Увидев меня, он сообщил, что Зал Юсифов и его сын дали показания против меня и теперь я должен заплатить 300 тысяч долларов". На сбор денег Мадатову дали всего несколько дней, подкрепляя ультиматум угрозами. "Они велели мне нигде об этом не распространялся, иначе возьмутся и за моих детей, - рассказал потерпевший. - Я испугался угроз, продал все золото из дома в Центральном универмаге и универмаге "Москва", одолжил 45 тысяч долларов у моего друга Гаджара Азизова и еще 15 тысяч у тестя. Собрал, таким образом, дополнительные 100 тысяч долларов. В конце ноября 2009 года позвонил Алекперову и передал ему деньги в здании МНБ. Тот деньги принял, однако сказал, что этого недостаточно, что, мол, надо заплатить всю сумму и дал мне еще 10 дней. Я не знал, что делать". Прокурор спросил потерпевшего, почему тот никому не пожаловался на произвол сотрудников МНБ. "Кому можно было на них пожаловаться? – воскликнул Мадатов. - Не согласился бы, кто знает, что они сделали бы со мною и с моей дочерью!..» По словам Мадатова, собрать он смог только 50 тысяч долларов. Позвонил Алекперову, сказал, что больше выплатить не сможет. "Вюсал сказал, что доложит руководству и сообщит мне, - рассказал Мадатов. - Примерно через час он перезвонил и сказал, что в МНБ согласны на 50 тысяч. На следующий день я подошел по указанию Вюсала к зданию, где он жил, неподалеку от Ясамальского рынка, положил 50 тысяч долларов в цветной целлофановый пакет и передал ему. После, чтобы погасить долги, продал ресторан "Гулу" в городе Ширван и мельницу в селе Гашимханлы Сабирабада”. В суде в качестве свидетеля дал показания и брат Эльшана Мадатова, Кямал Мадатов. Он подтвердил, что сотрудники МНБ получили от его брата путем угроз 250 тысяч долларов. Аналогичные показания дал и свидетель Насреддин Султанов: "Эти люди превратили Министерство национальной безопасности в министерство национального грабежа. Эльшан ни в чем не был виноват. Я просил его не давать денег, однако на него так давили, что он вынужден был согласиться".