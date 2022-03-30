У российского телеведущего нашли недвижимость в Литве и арестовали

В Литве в отношении российского телеведущего Артема Шейнина введены финансовые санкции. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений (СРФП).

Санкции применены к недвижимому имуществу, находящемуся в Литве и принадлежащему Шейнину и его супруге – в отношении квартиры более 100 кв.м в курортной Паланге, стоимость которой, по оценке 2014 года, составила почти 60 тысяч евро.

По данным СРФП, текущая стоимость будет значительно выше. Найденная недвижимость арестована.