В письме президент Ирана поздравляет главу азербайджанского государства, а также народ Азербайджана с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Принимая во внимание наличие совместных исторических, культурных и религиозных связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, наши страны за последний год пережили опыт искренних и добрососедских отношений, основанных на взаимном уважении, благодаря воле наших народов и политических лидеров. Отрадно, что политические и экономические отношения между нашими странами, а также отношения в транспортной, энергетической, культурной и других сферах в настоящее время развиваются, что подтверждает состоявшееся в последние дни в вашей стране 15-е заседание Ирано-азербайджанской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», - говорится в письме президента Ирана.

Раиси отмечает, что «ситуация в регионе и в мире удваивает важность укрепления и поддержания отношений между соседними странами, особенно странами с общей историей, культурой и цивилизацией», и выражает уверенность, что двусторонние отношения Ирана и Азербайджана будут и дальше развиваться по всем направлениям.

В письме президента Ирана говорится, что иранские компании, обладающие большим потенциалом в технической, инженерной, промышленной сферах и сфере благоустройства, готовы эффективно сотрудничать с азербайджанскими компаниями в рамках проектов, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана.