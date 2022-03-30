В последние годы в южном регионе Азербайджана начали выращивать пока еще малоизвестный экзотический фрукт под названием «халлабонг». Вкус, внешний вид, а также урожайность этого цитрусового, завезенного во влажные субтропики Ленкорани и Астары с далекого южнокорейского острова Чеджу, существенно отличается от местных собратьев. Наши фермеры утверждают, что новинка пришлась по вкусу покупателям и с учетом высокого спроса в этом году планируется отгрузить из Ленкорани более 60 тонн халлабонга.

Как стало известно haqqın.az, в последние годы местные сорта цитрусовых, которые традиционно выращивают в южных районах Азербайджана, из-за неблагоприятных погодных условий не могут похвастать высокой урожайностью. После того как большинство азербайджанских фермеров понесли в этой связи значительные убытки, наиболее предприимчивые стали завозить из-за рубежа и выращивать экзотические сорта фруктов.

Поскольку халлабонг плодоносит зимой, на пространстве СНГ он прижился только в Ленкорани и Астаре.

Рахаб Амирли, главный контролер «Ленкоранского плодоводства», утверждает, что впервые в Азербайджане халлабонг вырастили в ленкоранском селе Сутамурдов. В 2015 году этот экзотический фрукт высадили на 15 гектарах, а еще через два года, из-за высокой урожайности, посевные площади расширили до 60 гектаров. Как говорят фермеры, выращивание халлабонга на одном гектаре земли обходится им в 4000 манатов.

«Выращивать халлабонг - дело хлопотное, - рассказал нам Амирли. – Поскольку климат в последние годы жаркий и засушливый, деревья нужно было поливать не два, а четыре раза в день. Еще их нужно защищать от болезней и вредителей, а это уже - дополнительные расходы. Но если ухаживать за деревьями правильно, то за год можно собрать три урожая».

По словам фермера, в этом сезоне было собрано 73 тонны южнокорейского фрукта. Килограмм продается в среднем за 1,5-2 маната, а с каждого дерева собирают по 15-20 килограммов. На одном гектаре высаживают в среднем 500 деревьев, так что собрать можно 30-35 тонн фруктов. И поскольку деревья халлабонга живут долго, затраты на их содержание окупаются с лихвой.

Один из местных фермеров рассказал изданию, что в прошлом сезоне из-за неблагоприятных погодных условий он не смог получить прибыль от продажи киви и фейхоа, а урожай мандаринов и апельсинов едва себя окупил. Поэтому решил выращивать халлабонг. Фермер говорит, что этот плод многие путают с апельсинами и мандаринами, однако он уверен, что очень скоро халлабонг станет самым узнаваемым и популярным фруктом в Азербайджане.