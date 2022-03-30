Шпионский скандал в Болгарии. София высылает российских дипломатов

В Болгарии планируют объявить персонами нон грата и выслать из страны нескольких дипломатов из России. Как передает РИА Новости со ссылкой на издание Sofia Globe, об этом заявил глава государственного агентства «Национальная безопасность» (ДАНС) Пламен Тончев.

Отмечается, что заявление Тончева связано с сообщением болгарской прокуратуры о расследовании в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в «шпионаже в пользу России».

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что прокуратура Болгарии начала расследование в отношении Государственного агентства национальной безопасности по подозрению в работе сотрудников агентства в пользу российских спецслужб. Позднее премьер Кирил Петков заявил, что в Болгарии сформировалась «крупная российская агентурная диаспора», действующая по разным направлениям.