И еще одна победа азербайджанского борца над армянским в полуфинале Евро.

Талех Мамедов в весовой категории до 63 кг одолел Грачью Погосяна – 3:1. В ходе схватки и после ее завершения Погосян, не сумев переварить поражение, вел себя недисциплинированно. Рефери не позволил провокации армянского борца стать причиной потасовки. Талех Мамедов вышел в финал, а свой успех отпраздновал победным кульбитом.

* * * 19:01

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по борьбе.

В эти минуты проходят полуфинальные поединки в греко-римской борьбе. Азербайджанский борец Эльдениз Азизли (55 кг) в полуфинале уверенно победил армянина Рудика Мкртчяна со счетом 7:3 и вышел в финал.

В полуфиналах выступят еще трое наших классиков.