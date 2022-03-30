МАГАТЭ проверит ядерные объекты Украины

Эксперты МАГАТЭ на следующей неделе посетят ядерные объекты Украины, в том числе Чернобыльскую АЭС, чтобы оценить уровень безопасности, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

«На следующей неделе начинается ряд миссий на ядерные объекты Украины. Наша цель и задача – это продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии», - сказал он, слова Гросси приводит Русская служба BBC.

По словам Гросси, вывод российских войск из района Чернобыльской АЭС – шаг в правильном направлении. Радиационный фон в районе станции «вполне нормальный», сказал глава МАГАТЭ.