Ульвия Худиева, собкор 19:21

Как уже сообщалось, уровень воды в Куре стремительно падает. Критическая ситуация сложилась на участке реки, проходящей через Сальяны и Нефтчалу, где возникли трудности с обеспечением жителей питьевой водой и орошением сельскохозяйственных угодий. Посевной период начинается, и если за это время не будут решены проблемы ирригации, урожайность резко упадет. Воды в Куре так мало, что не работают даже насосы. Жители Сальяна рассказали haqqin.az, что сталкиваются с такой ситуацией впервые. Правда, председатель муниципалитета села Чуханлы Заур Вахидов сообщил, что в последние дни уровень воды в реке немного повысился: «Но все равно ситуация остается напряженной, - говорит председатель. – Даже аксакалы не помнят такого обмеления Куры».

Вахидов возлагает надежды на апрель – месяц, традиционно сопровождающийся сильными дождями. В то же время, влияние весенних осадков не бывает продолжительным. Основной источник наполнения Куры – это ледники в горах и снегопады, которых нынешней зимой было немного. Из села Ашагы Нохудлу Сальянского района поступило сообщение, что часть Куры, проходящая через этот населенный пункт, полностью пересохла. «Уровень воды в реке снижался последние несколько лет, однако ситуация никогда не была такой критической, как сейчас. Это настоящая катастрофа!» - утверждают местные жители. Умайра Тагиева, глава Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, рассказала haqqin.az, что минувший февраль, в течение которого выпало минимальное количество осадков, был самым жарким за последние 70 лет. В предгорьях, где, в основном, скапливаются запасы снега, выпавшие осадки составили всего 11 процентов от нормы. Это – очень тревожный сигнал, свидетельствующий, что экологические проблемы в ряде регионов нашей страны приобретают критический характер.

По словам главы службы, за прошлый месяц количество осадков в Газах-Гянджинской зоне составило 2-12 процентов от месячной нормы, в Шеки – 8 процентов, в Балакене – 10 процентов, в Огузе – 19 процентов, в Мингячевире – 4 процента, в Тертере – 6 процентов, в Зардабе 15 процентов и 25 процентов в Сальяне. В остальных регионах зафиксировано меньше полумесячной нормы. Тагиева сообщила, что несколько экспедиций, направленные в различные районы, изучают положение на местах, чтобы представить свои рекомендации. В целом же, по словам экспертов, проблема связана со значительным уменьшением осадков в последние годы в Азербайджане. Водный объем Куры, протекающей по территории нашей страны, сократился в сравнении с прошлым годом на 27 процентов, а за последние десять лет этот показатель упал на 31 процент. Умайра Тагиева сказала, что нехватка воды связана, в первую очередь, с природными процессами. В результате, меняющиеся климатические условия усиливают засуху и увеличивают потребность в воде. По словам нашей собеседницы, в результате координационно-контрольных мероприятий, проводимых Государственной водной комиссией, количество воды, собранной в Мингячевирском водохранилище, превысило уровень прошлого года на один миллиард кубометров. «Тем не менее, следует учесть, что нагрузка на наши водные ресурсы постоянно возрастает, - говорит Тагиева. – И чтобы справиться с растущим дефицитом воды, меры, которые предпринимают компетентные структуры, должны быть подкреплены рациональным использованием водных ресурсов на местах, повышением культуры пользователей. Наша главная цель сегодня – оценить потенциальные риски и адаптировать водопользование к новым реалиям». В ОАО «Азерсу» уверяют, что проблем с питьевой водой, особенно, в Нефтчале не будет. По информации ОАО, принимаются все меры по обеспечению населенных пунктов Нефтчалинского района питьевой водой. В соответствии со специальным поручением президента Ильхама Алиева, в июне 2020 года началось строительство 40-километрового магистрального трубопровода от Ширванско-Муганского водопровода до Нефтчалы, а также сооружение водохранилища в районе города Сальян вместимостью 7.500 кубометров.