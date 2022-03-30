Совершив это жесточайшее преступление, Ахад Алиев забрал из дома Гарахановых 43 тысячи манатов и скрылся. В момент задержания при нем была обнаружена только часть похищенных денег.

Как сообщалось, в Низаминском районе Баку по улице Р.Рустамова произошло жестокое убийство, жертвами которого стали Гюльнар Гараханова (1983 года рождения) и двое ее малолетних детей.

Для выяснения подробностей haqqin.az побывал на месте преступления.

Соседи по дому № 48 рассказали, что семья Гарахановых арендовала в нем квартиру около двух лет. Муж погибшей Гюльнар Гарахановой работает «дальнобойщиком» и в день убийства находился за границей. По словам соседей, Гюльнар работала, а дети учились в школе № 214.

Один из соседей рассказал, что за несколько дней до убийства из квартиры Гюльнар доносились крики, но, когда на вызов одного из соседей приехала полиция, Гюльнар сказала, что никаких проблем нет, мол, в каждой семье случаются споры.

«Сейчас мы думаем, что в этот момент убийца, наверное, угрожал ей, поэтому она так и сказала, - предположил сосед. – А может они и вправду просто спорили».

Другой сосед, напротив, заявил, что никакого шума не слышал, хотя в день убийства был дома.

«Каждый говорит все, что ему придет в голову, - сказал он. – Просто соседи увидели рано утром следы крови на двери Гарахановых и сообщили в полицию. Это была очень тихая, спокойная семья, никогда ни с кем не конфликтовали и практически не общались с соседями».

Дом № 48 находится рядом со станцией метро, в многолюдном месте. Здание старое, стены в нем тонкие, если кто-то в квартире громко разговаривает, то соседи почти все слышат.

Весть о тройном убийстве разлетелась мгновенно, даже маленькие дети говорят на улице об этой страшной трагедии. Один из подростков, по глазам которого видно, что он в шоке, рассказал, что учится в одном классе с убитой дочерью Гюльнар, и они часто встречались по дороге в школу.

Сообщается, что некоторое время назад Ахад Алиев развелся и преподавал химию и биологию на каких-то курсах в Баку. Знакомые с его семьей писали в соцсетях, что в последнее время Ахад замкнулся, просил деньги в долг у всех, кого знал, а в последние дни полностью прервал связь с друзьями.

Шабнам Гурбанова, которая живет на той же улице Рустама Рустамова, рассказала, что полицейские, прибывшие по вызову соседей, в квартиру Гарахановых так и не вошли, сказав, что не хотят вмешиваться в «семейный конфликт».

«Из дома раздавались крики детей, - говорит Шабнам Гурбанова. – Мы, соседи, выбежали из своих квартир. Ребенок просил о помощи, кричал, что кто-то убил его мать. Мы попытались открыть дверь, но она была заперта изнутри».

По словам Гурбановой, кто-то из детей в квартире Гарахановых сказал сотрудникам полиции, что кричит отец, который разозлился на его плохие школьные оценки, после чего полицейские ушли, велев соседям разойтись.

По словам Шахлара Маликова, двоюродного брата покойной, Ахад Алиев преследовал Гюльнар Гараханову на улице, потом ворвался вслед за ней в квартиру, где находились двое детей Гюльнар и пытался перерезать ей горло. Женщина сопротивлялась, но получив ножевое ранение в голову, потеряла сознание. Алиев нанес Гюльнар Гарахановой в общей сложности семь ножевых ранений, после чего перерезал горло двум её детям.

Сообщается, что убийца также нанес дочери Гюльнар Гарахановой пять ножевых ранений.