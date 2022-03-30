Украина и Россия обменялись пленными

Сегодня, 1 апреля, в Запорожской области между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Освобождены 86 украинских военных. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, из российского плена освобождены 86 украинских военнослужащих. Среди них – 15 женщин. Он также отметил, что освобожденные военные уже находятся в безопасном месте и теперь их жизни ничего не угрожает.

Детали обмена не раскрываются, сколько пленных россиян Украина обменяла на своих военных также не сообщается.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук уточнила, что обмен прошел по приказу президента Владимира Зеленского.