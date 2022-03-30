Азербайджан поднял войска по сигналу «Тревога» фото; видео
Соединения и части войск Нахчыванского гарнизона, приведенные в различные степени боевой готовности в соответствии со сценарием командно-штабных учений, были подняты по сигналу «Тревога».
В Минобороны Азербайджана сообщили в пятницу, что в соответствии с «Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год» проводятся командно-штабные учения.
Согласно сообщению, особое внимание в ходе учений уделено оперативному принятию решений командным составом в соответствии с тактической обстановкой, докладыванию в вышестоящий штаб в условиях активной радиоэлектронной борьбы, доведению приказов до подчиненных, совершенствованию умений и навыков организации боя.
Террористические группировки условного противника, выявленные в труднопроходимой горной местности, были уничтожены специальными штурмовыми группами при поддержке дронов и беспилотных летательных аппаратов, захвачены господствующие высоты.
Противотанковыми подразделениями, занявшими рубежи прорыва на танкоопасных направлениях, стрельбой прямой и полупрямой наводкой была уничтожена бронетехника условного противника. В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия с авиацией. Подразделения ПВО выполнили действия против средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов условного противника