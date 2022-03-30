Соединения и части войск Нахчыванского гарнизона, приведенные в различные степени боевой готовности в соответствии со сценарием командно-штабных учений, были подняты по сигналу «Тревога».

В Минобороны Азербайджана сообщили в пятницу, что в соответствии с «Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год» проводятся командно-штабные учения.