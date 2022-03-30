Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-минстром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что был «продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года».

Отметим, что в четверг, 31 марта, президент России провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.