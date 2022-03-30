В Украине национализируют имущество граждан России

Верховная рада Украины приняла поправки в ранее принятый закон о национализации имущества резидентов России, сообщает «Экономическая правда».

В предыдущей редакции документа возможность национализации распространялась только на компании, сейчас она расширена на физических лиц – граждан РФ; лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, но имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью; юридических лиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ; юрлиц в Украине, у которых РФ владеет прямо или косвенно долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Также под действие закона независимо от гражданства попадают физлица и юрлица, которые публично отрицают или поддерживают «осуществление вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».