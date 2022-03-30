Передавал секретные данные: в Германии военный работал на российские спецслужбы

Федеральная прокуратура Германии предъявила бывшему офицеру запаса бундесвера обвинение в передаче секретных данных российской спецслужбе. В отношении обвиняемого Ральфа Г. есть «достаточные подозрения в работе на иностранную спецслужбу», которая велась против интересов ФРГ и одного из государств НАТО, говорится в заявлении генпрокурора Германии в Карлсруэ, которое комментирует Deutsche Welle.

Согласно заявлению, самое позднее с октября 2014 года Г. состоял в контакте с различными лицами, связанными с российской спецслужбой, и передавал им документы и данные из публичных и непубличных источников вплоть до марта 2020-го. Доступ к данной информации офицер запаса имел в связи со своей службой в бундесвере, где он являлся заместителем командующего окружного управления связи. Кроме того, он был членом нескольких экономических комитетов, отмечается в заявлении.

Согласно обвинению, Г. предоставлял Москве информацию о резервистах бундесвера, военно-гражданском сотрудничестве, гражданской обороне, а также о немецкой экономике, в частности о последствиях для ФРГ введенных в 2014 году европейских санкций против РФ и о газопроводе «Северный поток-2». Кроме того, он, по всей вероятности, передал российской разведке «личные данные высокопоставленных представителей бундесвера и бизнеса», а также информацию об оборонной политике США и ее западных союзников.

О какой именно российской спецслужбе идет речь, в заявлении не указывается.