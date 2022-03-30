В Украине открыли газовое месторождение
Накануне, 31 марта, в Львовской области были слышны взрывы, которые стали открытием нового газового месторождения. Об этом сообщил глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.
"Вспоминаете вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? Сегодня уже могу сказать. Официально - во Львовской области открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу! Слава Украине!" - заявил Козицкий.
Место газового месторождения не уточняется.