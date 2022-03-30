Москва обвиняет Украину в обстреле нефтебазы в Белгороде

Министерство обороны России вечером в пятницу впервые прокомментировало предполагаемый удар по нефтебазе в приграничном с Украиной Белгороде.

Минобороны РФ заявило, что «два украинских вертолета Ми-24» нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. По данным официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, 1 апреля около 5:00 мск Ми-24 залетели в российское воздушное пространство «на предельно малой высоте» и нанесли ракетный удар. Он пришелся по расположенному на окраине города «гражданскому объекту хранения нефтепродуктов». В результате некоторые резервуары были повреждены и загорелись.

«Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет», - заявил Конашенков.

Ранее о том, что в Белгороде начался пожар на нефтебазе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, получили ранения двое сотрудников. Позже мэр города Антон Иванов рассказал, что работники нефтебазы не пострадали. Гладков назвал причиной «авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте», пишет РБК.

Ранее в Кремле заявили, что президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем.

Украина пока не подтверждала, но и не отрицала факт нанесения удара по нефтехранилищу.