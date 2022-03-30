Жеребьевка ЧМ-2022 по футболу: Испания против Германии, Иран против США
В Катаре прошла жеребьевка чемпионата мира-2022 по футболу.
Перед жеребьевкой были известны 29 из 32 участников ЧМ. Команды были распределены по четырем корзинам.
1-я корзина: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия;
2-я корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;
3-я корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис;
4-я корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также победители стыковых матчей в парах Коста-Рика – Новая Зеландия, Перу – Австралия/ОАЭ и Уэльс – Шотландия/Украина.
В результате жеребьевки были образованы такие группы:
Группа «А»: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор;
Группа «B»: Англия, США, Иран, а также победитель стыков Уэльс – Шотландия/Украина;
Группа «С»: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия;
Группа «D»: Франция, Дания, Тунис, а также победитель стыков Перу – Австралия/ОАЭ;
Группа «E»: Испания, Германия, Япония, победитель матча Коста-Рика – Новая Зеландия;
Группа «F»: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада;
Группа «G»: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун;
Группа «H»: Португалия, Уругвай, Корея, Гана.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.