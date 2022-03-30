Бучу освободили от россиян, но возвращаться в город опасно: мины

Российские войска в ходе отступления из Бучи (город в Киевской области Украины) провели минирование гражданских сооружений и местности. Об этом 1 апреля сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

«При отходе из города Буча российские... войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта», – говорится в сообщении.



Об освобождении города от россиян ранее в своем видеообращении заявил мэр города Анатолий Федорук. «...Большая победа наших ВСУ в Киевской области, и мы обязательно с вами дождемся и будем все делать, чтобы большая победа была по всей Украине», – сказал Федорук.