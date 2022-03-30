В Германии заявили, что только Путин может остановить войну в Украине

«Это в руках Путина. Он тот, кто начал войну без всяких причин. Теперь он обязан прекратить войну», - сказала Бербок, ее слова передает Украинская правда.

По словам Бербок, Германия поддерживает усиление военной помощи Украине, поскольку «мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарна с Украиной, а с другой стороны, Россия, которая четко дала понять, что для них нет красных линий».

«Мы поддерживаем Украину оружием, чего не делали в прошлом, потому что реальность так жестоко изменилась», - заявила глава МИД Германии, добавив: «Нам пришлось сменить курс в Германии на 180 градусов, потому что Украина нуждалась в нашей военной поддержке. Мы делали все, чтобы избежать этой войны, но Путин решил сделать обратное, и потому сейчас мы также поставляем оружие в Украину».