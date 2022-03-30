Лидер Китая обратился к миру из-за Украины

По словам Си Цзиньпина, нельзя, чтобы люди всех стран платили за войну в Украине.

Мировое сообщество должно продолжать создавать благоприятные условия для переговоров РФ и Украины, а «не подливать масла в огонь», заявил лидер Китая Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством Евросоюза в формате видеоконференции, его цитирует МИД КНР, выдержки приводит РИА Новости.

Он также отметил, что «Китай глубоко сожалеет, что ситуация в Украине дошла до такого состояния». Лидер КНР подчеркнул, что «позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, КНР всегда стояла на стороне мира».

Пекин всегда «выступал за соблюдение международного права и основных норм международных отношений, за необходимость придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, а также за общую и устойчивую концепцию безопасности», добавил лидер КНР.

По его словам, Пекин выступает в поддержку диалога ЕС, США и НАТО с Россией для решения накопившихся за долгие годы проблем в сфере безопасности.