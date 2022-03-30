Генштаб Украины подтвердил: россияне захватили Изюм

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сегодня подтвердил, что российские войска захватили Изюм – районный центр в Харьковской области.

В Генштабе уточнили, что россияне не только продолжают контролировать Изюм, но и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, чтобы обеспечить себе наступательные действия.

В Изюме проживало 50 тыс. человек, город является важным железнодорожным узлом и своего рода воротами на пути в Донецкую область.

О взятии Изюма российское Минобороны заявило 24 марта, но власти Изюма заявляли тогда, что бои продолжаются, передает Русская служба BBC. Относительно недалеко от Изюма находится город Славянск в Донецкой области, являющийся важной точкой для украинской армии.