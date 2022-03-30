Десятки стран распечатают свои нефтяные запасы

Более 30 стран присоединились к решению Вашингтона высвободить нефть из стратегических резервов. Об этом объявил президент США Джо Байден. По словам главы Белого дома, это добавит рынку десятки миллионов дополнительных баррелей.

«Сегодня утром более 30 стран со всего мира собрались на внеочередное совещание и согласились выпустить на рынок десятки миллионов дополнительных баррелей нефти», - заявил Джо Байден в обращении из Белого дома, его цитирует «Коммерсант».

Какие это страны, президент США не сказал. Байден отметил, что таким образом десятки стран по всему миру выступили против «использования Россией энергоресурсов» в качестве «оружия» в отношении других стран.

31 марта Белый дом объявил о намерении выводить из стратегического резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода. За этот период рынок сможет получить более 180 млн баррелей нефти.