Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе в Белгороде, произошедшим утром 1 апреля, это работа местных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

«Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной», - сказал Данилов, пишет Украинская правда.

Ранее Минобороны Украины отказалось подтверждать или опровергать атаку на нефтебазу.

О пожаре на нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, это произошло «вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины». Губернатор заявлял, что воздушные суда «зашли на территорию России на низкой высоте». Позже Минобороны РФ официально заявило, что удары были нанесены украинскими вертолетами Ми-24.