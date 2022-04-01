США ввели санкции против 120 организаций из России и Беларуси

Соединенные Штаты вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в пятницу в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства, сообщает ТАСС.

В уведомлении говорится, что все внесенные в черный список организации «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов».

Ранее в Белом доме сообщили, что включение в этот перечень означает, что «данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии», в которой в большинстве случаев им будет отказано.

Минторг США внес в черный список в том числе КГБ Беларуси, спецподразделение КГБ «Альфа» и внутренние войска МВД Беларуси.