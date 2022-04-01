Представитель Эрдогана: Обсуждать дату встречи Путина и Зеленского пока рано

Говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле пока рано, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT Haber. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель турецкого президента считает, что говорить о конкретных сроках на данный момент рано. Он отметил, что есть большое количество вопросов, которые нуждаются в обсуждениях.