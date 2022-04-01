Представитель Эрдогана: Обсуждать дату встречи Путина и Зеленского пока рано
Говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле пока рано, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT Haber. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель турецкого президента считает, что говорить о конкретных сроках на данный момент рано. Он отметил, что есть большое количество вопросов, которые нуждаются в обсуждениях.
«Говорить о конкретных датах пока рано. Очень много вопросов, нуждающихся в обсуждениях. Но, конечно же, мы хотим, чтобы это было как можно раньше, (чтобы) было достигнуто соглашение о прекращении огня», - подчеркнул Калын.
Также представитель турецкого лидера сообщил, что в повестке дня стоит встреча министров иностранных дел РФ и Украины. «В ходе переговоров господина президента со своими коллегами с Украины и России была достигнута договоренность продолжать контакты в этом контексте. Тут работа ведется как со стороны главы нашего МИД, министром обороны, администрациями. В повестке дня встреча глав МИД России и Украины для парафирования договоренностей, которые уже будут представлены лидерам», - указал Калын.