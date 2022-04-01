Представитель Эрдогана о поставках российского газа в Турцию

Турции сложно отказаться от поставок газа из РФ или отменить уже действующие контракты на поставки российского газа, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу TRT Haber.

«Это так же сложно, как развернуть большой корабль по типу «Титаника», - сказал Калын.

Он заявил, что «вопрос энергетической безопасности и снижение зависимости от российского газа станет одним из самых важных вопросов для Европы в предстоящие 10 лет».