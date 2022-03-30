Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала месяца Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с началом месяца Рамазан.

В публикации говорится: «Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала благословенного месяца Рамазан, призывающего людей к единству во имя прекрасных намерений и добрых деяний!

Да услышит Аллах все ваши молитвы, примет ваши посты и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, нашей Родине – мир, благополучие и светлые дни!»