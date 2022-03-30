Россия обстреляла Одесскую область ракетами «Искандер»

Российские войска открыли ракетный огонь с территории Крыма по Одесской области. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской областной госадминистрации Максим Марченко.

По его словам, удар был нанесен тремя ракетами по одному из населенных пунктов в Одесском районе. «...Противник совершил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса «Искандер» из Крыма. Есть пострадавшие...», - заявил Марченко.