Глава Европарламента приехала в Киев, выступила в Раде и дала Украине три обещания

«После стольких недель переговоров по телефону у меня появилась возможность увидеть вас лично, - сказала Метсола на брифинге перед заседанием Рады. – Считаю, что мое личное присутствие в Киеве имеет отдельное значение, кроме возможности выступить в парламенте и услышать вашу сессию. Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента: мы впечатлены, восхищены и вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска и стойкостью. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента».

Метсола выразила сочувствие в связи с гибелью украинцев в войне России против Украины. «Все страны, которые представлены в Европейском парламенте, – мы стоим с вами плечом к плечу в этой борьбе. Я хочу обратиться, господин Стефанчук, к вам, украинскому парламенту и народу с тремя обещаниями. Во-первых, мы признаем посягательство РФ на Украину, ее свободу и территорию как посягательство на всю Европу, нападение на мир и мировой порядок, который есть в мире. Второе: Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента. Третье: мы приложим все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, которые подверглись сокрушительным ударам. Финансовая, гуманитарная и военная помощь уже идет и будет продолжаться», – сказала она.

В ходе выступления перед парламентариями Метсола сказала, что для нее «честь быть с коллегами – европейскими парламентариями».