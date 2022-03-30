Леонид Швец, автор haqqin.az 01:04

После того, как в январе российские, киргизские и армянские военнослужащие по просьбе президента Токаева помогли ему удержать власть, казалось, Казахстан станет крепкой опорой для России в ОДКБ – Организации Договора о коллективной безопасности. Долг платежом красен. Тогда еще многие предрекали, что российские войска останутся в стране надолго. Однако вскоре они покинули казахстанскую землю. Лидер Казахстана оказался не так прост. Еще в марте появилась информация, что Владимир Путин хотел бы привлечь к «спецоперации» в Украине войска ОДКБ. Но младшие партнеры по организации никак не проявили большого интереса, за исключением Беларуси, которая предоставила свою территорию для работы российской армии, но свои части так и не двинула через украинскую границу.

Сейчас, когда военное давление на Киев практически снято и штурмовые подразделения частично разгромлены, частично отошли, Александр Лукашенко может вздохнуть спокойно: смысла в участии белорусской армии непосредственно в войне больше нет. Самостоятельно она Украине проблем создать не может, а вспомогательная роль в штурме украинской столицы отпала. И вот теперь, когда больше, чем месяц спустя распиаренная российская армия не смогла выполнить ни одной серьезной задачи и даже взять под контроль многострадальный Мариуполь, а каток санкций безжалостно уничтожает российскую экономику, Казахстан, взвесив все эти обстоятельства, принял важное решение. Его озвучил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. Ключевые цитаты: «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС».