Казахстан снова уходит от России горячая тема
После того, как в январе российские, киргизские и армянские военнослужащие по просьбе президента Токаева помогли ему удержать власть, казалось, Казахстан станет крепкой опорой для России в ОДКБ – Организации Договора о коллективной безопасности. Долг платежом красен. Тогда еще многие предрекали, что российские войска останутся в стране надолго. Однако вскоре они покинули казахстанскую землю. Лидер Казахстана оказался не так прост.
Еще в марте появилась информация, что Владимир Путин хотел бы привлечь к «спецоперации» в Украине войска ОДКБ. Но младшие партнеры по организации никак не проявили большого интереса, за исключением Беларуси, которая предоставила свою территорию для работы российской армии, но свои части так и не двинула через украинскую границу.
Сейчас, когда военное давление на Киев практически снято и штурмовые подразделения частично разгромлены, частично отошли, Александр Лукашенко может вздохнуть спокойно: смысла в участии белорусской армии непосредственно в войне больше нет. Самостоятельно она Украине проблем создать не может, а вспомогательная роль в штурме украинской столицы отпала.
И вот теперь, когда больше, чем месяц спустя распиаренная российская армия не смогла выполнить ни одной серьезной задачи и даже взять под контроль многострадальный Мариуполь, а каток санкций безжалостно уничтожает российскую экономику, Казахстан, взвесив все эти обстоятельства, принял важное решение. Его озвучил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.
Ключевые цитаты: «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС».
«Россия решила ввести закон, запрещающий слово «война». Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению».
«Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН».
Это очень неприятные новости для Кремля. Во-первых, они свидетельствуют, что Казахстан сделал вывод о слабости России в сложившейся ситуации, достаточной для того, чтобы публично занять позицию, которая северному соседу не понравится. Во-вторых, верный, казалось, союзник занял позицию, которая ничем не отличается от позиции противника. В-третьих, это заявление может свидетельствовать о том, что руководство Казахстана сочло для себя лучшим балансирование между Западом, который включен во многие экономические проекты в стране, и Китаем, который также серьезно представлен в казахстанской экономике.