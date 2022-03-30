Красный Крест не доехал до Мариуполя

Команда Международного комитета Красного Креста, которая в пятницу отправилась в Мариуполь, чтобы обеспечить эвакуацию населения, не смогла добраться до города. Команда была вынуждена вернуться в Запорожье. Об этом РБК-Украине сообщила пресс-служба МККК.

«Сегодня команда МККК из девяти сотрудников на трех автомобилях не смогла добраться до Мариуполя, чтобы способствовать безопасному выходу горожан. В субботу они снова попытаются помочь с безопасным выходом гражданского населения Мариуполя», - заявили в организации.

Как пояснили в МККК, когда операция по безопасному выходу жителей Мариуполя из города все-таки состоится, то представители организации будут сопровождать колонну в другой украинский город.