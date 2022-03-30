Отдел экономики 01:39

В январе текущего года Азербайджан увеличил импорт пшеницы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза. В отчете Госкомстата утверждается, что только в январе в страну было ввезено более 93,7 тысяч тонн пшеницы. Согласно отчету, импорт пшеницы из России сократился на 37,1 процента. Одновременно на 37 процентов вырос импорт из Казахстана, на долю которого теперь приходится 50,1 процента импортируемой Азербайджаном пшеницы. Оставшиеся 49,9 процента мы получаем из России.

Учитывая, что решение увеличить запасы зерновых было принято накануне военной интервенции России в Украине, следует признать продуманность и своевременность этого шага. Как известно, еще с осени прошлого года разведка США и Пентагон не только предупреждали, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины, но и несколько раз называли примерную дату начала агрессии. Все это в совокупности подтверждало опасения, что мир может столкнуться с реально ощутимой нехваткой зерна, поскольку и Россия, и Украина входят в число крупнейших мировых производителей и экспортеров пшеницы. В этой ситуации Кабинет Министров Азербайджана, правильно проанализировав ситуацию, принял оперативные меры по увеличению стратегических запасов зерна в стране. «На самом деле импорт пшеницы увеличился и в феврале этого года, - говорит экономист Алтай Исмаилов. – В целом за первые два месяца импорт зерна в семь раз превысил объемы января-февраля прошлого года. Таким образом, в стране сформирован достаточный запас этого продукта. Из чего можно сделать вывод, что война между Россией и Украиной, а также временные ограничения, введенные Москвой на экспорт пшеницы, не приведут к дефициту в нашей стране зерновых и продовольственной пшеницы». Как известно, в последнее время цена пшеницы на мировом рынке подскочила до рекордного уровня. По словам Исмаилова, хотя ввозимая в страну пшеница была дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она все равно ниже текущей цены. Из чего следует, что в настоящее время нет реальных экономических причин для повышения цен на муку в Азербайджане.