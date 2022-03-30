ООН попробует «помирить» Россию и Украину

Представитель ООН посетит Москву и Киев. Он планирует обсудить со сторонами конфликта гуманитарное перемирие, заявил генсек организации Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

По словам Гутерриша, поездка замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса состоится в ближайшие дни – 3 апреля он посетит Москву, потом отправится в Киев. Будут обсуждаться «перспективы достижения гуманитарного прекращения огня в Украине», добавил Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что лично попросил Гриффитса добиваться достижения прекращения огня: «Он отправится в Москву в воскресенье, а затем посетит Киев, что означает, что мы не сдаемся».