Госдеп раскрыл детали разговора Блинкена и Кулебы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили российское вторжение в Украину, дипломатию и помощь США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепа США.

Согласно сообщению, телефонный разговор Блинкена и Кулебы состоялся по итогам их недавней встречи в Варшаве.

Пресс-секретарь американского ведомства отметил, что госсекретарь «подчеркнул усилия США по оказанию Украине поддержки, необходимой ей для защиты от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны Российской Федерации».

Блинкен заявил о неизменной поддержке США Украины и «высоко оценил приверженность Украины участию в дипломатии». Также отмечается, что Блинкен в разговоре заверил, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры будут продолжать наказывать виновных за зверства, совершенные в Украине.