Инара Рафикгызы, судебный репортер 02:02

34-летний Мамедбагир Абдуллаев предстал перед Гянджинским судом по тяжким преступлениям по обвинению в убийстве подруги своего приятеля, краже из ее дома золота и сокрытии тела убитой. При этом Абдуллаев все обвинения отрицал, утверждая, что совершил их не он, а его друг. По данным haqqin.az, инцидент произошел в начале ноября 2016 года в населенном пункте Коксовый Белокалитвинского района Ростовской области России. Мамедбагир Абдуллаев по прозвищу «Мага», познакомившийся через своего знакомого Арифа с жительницей поселка Еленой Боевой, несколько раз бывал в доме этой женщины, где обратил внимания на ювелирные изделия из золота и другие ценности, хранившиеся в квартире.

Как-тот раз, воспользовавшись тем, что Елена была дома одна, он зашел в её квартиру, заставил женщину показать, где она хранит золотые украшения, после чего задушил Елену шнуром от утюга и скрылся с места преступления, прихватив драгоценности убитой на общую сумму примерно в 5.500 манатов. Арестовали «Магу» только через четыре года после убийства – 23 июня 2020 года. Как уже отмечалось, свою вину Абдуллаев не признал, сообщив суду, что уехал летом 2016 года работать в Россию по предложению своего знакомого Арифа. «С Арифом мы познакомились в чайхане в Гяндже, - вспоминал «Мага». – Он сказал, что в России есть спрос на рабочих. После этого я поехал в Ростов, к Арифу, который жил на квартире своего дяди, Юнуса. Вопрос с работой затягивался, и мне пришлось задержаться в Ростове. Подрабатывал тем, что делал вместе с Арифом мелкие ремонты». Позже Мамедбагир познакомился с Еленой, которая была подругой Арифа и часто его навещала. Елена состояла в гражданском браке, но позволяла себе иногда связи с другими мужчинами, включая Арифа, а также нередко участвовала в застольях у него дома. «Однажды Елена перепила и поцеловала меня, - рассказал на суде «Мага». – Я оттолкнул ее. Ариф все это видел и на почве ревности обрушился на меня с ругательствами». За несколько дней до убийства суд постановил, что Ариф и Мамедбагир из-за нарушения миграционного законодательства РФ должны покинуть Россию. Мамедбагир позвонил своему брату и попросил прислать ему денег на дорогу. «Брат отправил мне около 10.000 рублей, я начал собирать вещи. Днем мне позвонил Ариф и пригласил в дом Елены на очередное застолье. При этом он попросил никому об этом не говорить. Я попрощался с Юнусом и вышел из дома», - сказал Абдуллаев. Во время застолья какая-то девушка отправила на телефон Арифа фотографию, из-за чего Елена подняла громкий скандал и стала выгонять любовника.