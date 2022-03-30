Сельский любовный четырехугольник: Ариф, Елена, Мамедбагир и Сергей... кровавые следы преступления
34-летний Мамедбагир Абдуллаев предстал перед Гянджинским судом по тяжким преступлениям по обвинению в убийстве подруги своего приятеля, краже из ее дома золота и сокрытии тела убитой. При этом Абдуллаев все обвинения отрицал, утверждая, что совершил их не он, а его друг.
По данным haqqin.az, инцидент произошел в начале ноября 2016 года в населенном пункте Коксовый Белокалитвинского района Ростовской области России.
Мамедбагир Абдуллаев по прозвищу «Мага», познакомившийся через своего знакомого Арифа с жительницей поселка Еленой Боевой, несколько раз бывал в доме этой женщины, где обратил внимания на ювелирные изделия из золота и другие ценности, хранившиеся в квартире.
Как-тот раз, воспользовавшись тем, что Елена была дома одна, он зашел в её квартиру, заставил женщину показать, где она хранит золотые украшения, после чего задушил Елену шнуром от утюга и скрылся с места преступления, прихватив драгоценности убитой на общую сумму примерно в 5.500 манатов.
Арестовали «Магу» только через четыре года после убийства – 23 июня 2020 года.
Как уже отмечалось, свою вину Абдуллаев не признал, сообщив суду, что уехал летом 2016 года работать в Россию по предложению своего знакомого Арифа.
«С Арифом мы познакомились в чайхане в Гяндже, - вспоминал «Мага». – Он сказал, что в России есть спрос на рабочих. После этого я поехал в Ростов, к Арифу, который жил на квартире своего дяди, Юнуса. Вопрос с работой затягивался, и мне пришлось задержаться в Ростове. Подрабатывал тем, что делал вместе с Арифом мелкие ремонты».
Позже Мамедбагир познакомился с Еленой, которая была подругой Арифа и часто его навещала. Елена состояла в гражданском браке, но позволяла себе иногда связи с другими мужчинами, включая Арифа, а также нередко участвовала в застольях у него дома.
«Однажды Елена перепила и поцеловала меня, - рассказал на суде «Мага». – Я оттолкнул ее. Ариф все это видел и на почве ревности обрушился на меня с ругательствами».
За несколько дней до убийства суд постановил, что Ариф и Мамедбагир из-за нарушения миграционного законодательства РФ должны покинуть Россию. Мамедбагир позвонил своему брату и попросил прислать ему денег на дорогу.
«Брат отправил мне около 10.000 рублей, я начал собирать вещи. Днем мне позвонил Ариф и пригласил в дом Елены на очередное застолье. При этом он попросил никому об этом не говорить. Я попрощался с Юнусом и вышел из дома», - сказал Абдуллаев.
Во время застолья какая-то девушка отправила на телефон Арифа фотографию, из-за чего Елена подняла громкий скандал и стала выгонять любовника.
«Ариф вспылил и дал Елене пощечину, - продолжал свои показания «Мага». – Я с трудом их разнял и сказал, что выйду купить кое-что – не хотелось присутствовать при любовном скандале. Когда же я вернулся, то увидел, что Елена лежит на полу, а Ариф склонился над ней и душит ее шнуром от утюга. Когда я вырвал Елену из рук Арифа, она была уже мертва. Я спросил Арифа, почему он так поступил, на что он ответил, что правильно и сделал, никто не имеет права его оскорблять. Затем он снял кольца с руки Елены и положил их себе в карман. Сначала он хотел сжечь труп Елены, потом передумал. Вместе мы положили тело под диван. Я стоял снаружи и ждал, пока наступит утро. Ариф сказал, что сам все уберет, и дал мне две золотые цепочки. Рано утром я приехал на автобусе в Ростов, продал за 7.500 рублей цепочки, подаренные Арифом, сел на поезд и вернулся в Азербайджан».
Показания подсудимого суд отвел, посчитав их попыткой оправдаться.
Мать погибшей Елены рассказала, что безуспешно пыталась связаться с дочерью, поскольку ее телефон не отвечал, а двери квартиры были закрыты. «Пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые обнаружили тело Елены под диваном», - сообщила она.
Гражданский муж жертвы, Сергей Бондарев, рассказал, что с Еленой они жили с 2010 года.
«Она не была конфликтной, - показал на суде Сергей Бондарев. – Иногда, правда, выпивала. Последние два года Елена нигде не работала, но работу искала. Я обеспечивал ее материально. Ничего не знал о её знакомых. 3 ноября я звонил ей несколько раз, но никто не ответил. Накануне я был на работе в Москве. Позвонил ее матери. Та сказала, что дверь дома закрыта, да и свет не горит. Целую неделю никаких вестей не было. Как только услышал о ее смерти, вернулся домой. У Елены было полно украшений. Я заметил, что дома их уже нет».
Выступая на суде в качестве свидетеля, Ариф Алекберов подтвердил, что он познакомил Магу с Еленой, и что Маге она очень нравилась.
«Но Елена его отвергала, - сказал Ариф. – 1 ноября Мага сказал мне, что у его отца инсульт и ему необходимо срочно вернуться в Гянджу. Когда Мага ушел, я узнал, что он без моего ведома был в доме Елены. Я послал ему СМС, мол, нехорошо так делать, это же моя девушка. Больше мы не общались. Я несколько раз звонил Елене, но она не отвечала. Я пошел к ней домой, но входная дверь была закрыта, а уличный свет выключен. Подумал, может, ушла куда-то. А позже узнал, что в квартире нашли тело Елены…».
Суд приговорил Мамедбагира Абдуллаева к 12 годам колонии строгого режима.