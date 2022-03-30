Рубль поставил крест на планах предпринимателей Губы горячая тема
Губинские фермеры, экспортирующие яблоки в Россию, попали в сложное положение из-за резкого падения курса рубля по отношению к доллару и проблем с транспортировкой. Поскольку российская валюта продолжает дешеветь, владельцы грузовиков требуют сегодня оплату только в долларах. В результате стоимость одного транспортного рейса увеличилась за последние двадцать дней в несколько раз и составляет 3.000 долларов.
Фермеры рассказали haqqin.az, что из-за неподъемных цен за перевозку, их яблоки остались лежать в холодильнике. Спрос на местном рынке низкий, экспорт в Украину приостановлен из-за войны, а вывозить товар на российский рынок становится просто невыгодно.
«За хранение одной тонны продукции мы платим владельцам холодильных камер по 40 манатов, - поделился с нами один из фермеров. – Но склады необходимо освободить через 10–15 дней, поскольку камеры вмещают 100-150 тонн продукции, а хранить там 40-50 тонн предпринимателю невыгодно - у него самого немало расходов и, прежде всего, на электричество. И теперь нам нужно за пять-десять дней найти покупателей на наш товар. Иначе огромная партия губинских яблок отправится на свалку…»
Другой фермер, Эльвин Халилов, рассказал, что тоже продает яблоки в России. Однако крест на бизнесе и дальнейших планах предпринимателя поставил российский рубль – эта валюта обесценилась настолько, что даже продажа всей партии яблок не покроет вложенных в неё расходов. Ведь помимо транспорта, ему еще надо оплачивать труд рабочих, таможенные пошлины, собственное проживания и питание...
Халилов рассказал, что купленные осенью за 0,7–1 манат яблоки он сегодня с большим трудом продает за 45-50 гапик – особый спрос на этот продукт не наблюдается. По словам фермера, единственным выходом для губинских садоводов хоть как-то реализовать свои яблоки остается завод соков в Хачмазе. Там их товар берут с большой охотно, но платят… 2–4 гапик за килограмм.
«В прошлом году я продавал яблоки на рынке «Мейвели» по два маната за килограмм, сейчас не могу продать даже за 50 гапик», - сокрушается Эльвин Халилов.
Фермеры отмечают, что экспорт яблок в Казахстан или Турцию могут себе позволить только крупные компании. А вот мелким предпринимателям освоится со столь резкой сменой рынков сбыта намного труднее.
Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, который по просьбе haqqin.az прокомментировал «яблочный кризис», отметил, что наибольшие трудности создала приостановка системы денежных переводов в России.
«Подешевевший рубль очень даже выгоден компаниям и предпринимателям, импортирующим товары и продукты, - подчеркнул депутат. – А вот азербайджанские экспортеры в этой ситуации однозначно проигрывают».
Вахид Ахмедов, по мнению которого данная ситуация вряд ли разрешится в обозримом будущем, рекомендует предпринимателям и фермерам проанализировать возможности новых рынков сбыта и реализации продукции другими способами.