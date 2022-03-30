Фермеры рассказали haqqin.az, что из-за неподъемных цен за перевозку, их яблоки остались лежать в холодильнике. Спрос на местном рынке низкий, экспорт в Украину приостановлен из-за войны, а вывозить товар на российский рынок становится просто невыгодно.

Губинские фермеры, экспортирующие яблоки в Россию, попали в сложное положение из-за резкого падения курса рубля по отношению к доллару и проблем с транспортировкой. Поскольку российская валюта продолжает дешеветь, владельцы грузовиков требуют сегодня оплату только в долларах. В результате стоимость одного транспортного рейса увеличилась за последние двадцать дней в несколько раз и составляет 3.000 долларов.

«За хранение одной тонны продукции мы платим владельцам холодильных камер по 40 манатов, - поделился с нами один из фермеров. – Но склады необходимо освободить через 10–15 дней, поскольку камеры вмещают 100-150 тонн продукции, а хранить там 40-50 тонн предпринимателю невыгодно - у него самого немало расходов и, прежде всего, на электричество. И теперь нам нужно за пять-десять дней найти покупателей на наш товар. Иначе огромная партия губинских яблок отправится на свалку…»

Другой фермер, Эльвин Халилов, рассказал, что тоже продает яблоки в России. Однако крест на бизнесе и дальнейших планах предпринимателя поставил российский рубль – эта валюта обесценилась настолько, что даже продажа всей партии яблок не покроет вложенных в неё расходов. Ведь помимо транспорта, ему еще надо оплачивать труд рабочих, таможенные пошлины, собственное проживания и питание...

Халилов рассказал, что купленные осенью за 0,7–1 манат яблоки он сегодня с большим трудом продает за 45-50 гапик – особый спрос на этот продукт не наблюдается. По словам фермера, единственным выходом для губинских садоводов хоть как-то реализовать свои яблоки остается завод соков в Хачмазе. Там их товар берут с большой охотно, но платят… 2–4 гапик за килограмм.

«В прошлом году я продавал яблоки на рынке «Мейвели» по два маната за килограмм, сейчас не могу продать даже за 50 гапик», - сокрушается Эльвин Халилов.

Фермеры отмечают, что экспорт яблок в Казахстан или Турцию могут себе позволить только крупные компании. А вот мелким предпринимателям освоится со столь резкой сменой рынков сбыта намного труднее.