Таджиков призвали запастись едой на два года и быть готовыми к защите суверенитета

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан страны в связи с напряженной и опасной политической и экономической ситуацией в мире запастись продовольствием на два года. Его слова приводятся на сайте главы государства в тексте поздравления по случаю наступления месяца Рамазан.

«Сегодня, помимо проблем, связанных с изменением климата, его негативными последствиями, инфекционным заболеванием COVID-19, нехваткой продовольствия и ростом цен, все человеческое общество глубоко обеспокоено нестабильной ситуацией в отдельных регионах и странах планеты. ...В этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что каждая семья должна думать о том, чтобы обеспечивать свою семью, производить как можно больше и запасаться необходимыми продуктами питания на два года», - сказал Рахмон, слова которого приводит РБК.

Президент Таджикистана отметил, что человечество сейчас находится «в самом чувствительном и сложном периоде» истории, чьи последствия «непредсказуемы и долгосрочны». «Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях и, прежде всего, в плане обеспечения продовольственной безопасности», - предположил глава таджикского государства.

В условиях «крайне напряженной» обстановки в мире необходимо быть сплоченными и бдительными, готовыми защитить суверенитет и безопасность государства, добавил президент Таджикистана: «Когда политическая, военная, экономическая и социальная обстановка в мире крайне напряженная, кризисная, сложная и опасная, серьезно ставится под сомнение вопрос о независимости и свободе отдельных стран и устройстве их государственности, что побуждает каждого из нас быть сплоченными и обеспечивать безопасность государства и общества. Мы обязаны всегда быть готовыми к защите бесценного дара нашей жизни – государственной независимости и ее достижений».