Российские войска готовятся к новым мощным ударам по Украине. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на субботу, 2 апреля.

«На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российских военных нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Обязательно», - приводит Украинская правда слова президента Украины.

Владимир Зеленский еще раз подчеркнул: «Впереди сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый это почувствует – что наступает мир».