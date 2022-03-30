Россия перебрасывает новые войска в Белгород

После произошедшего пожара на нефтебазе в Белгороде, российское командование перебрасывает дополнительные войска в Белгородскую область, которая граничит с Украиной. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 00:00 по местному времени 2 апреля.

Согласно сообщению, войска прибыли на железнодорожную станцию в Долбино. «По имеющейся информации, на железнодорожную станцию Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа», - сообщает Генштаб Украины.