7 октября 2002 года AGF исполнится 20 лет с момента ее воссоздания. В связи с предстоящим знаковым событием на проходящем в эти дни в Баку Кубке мира по спортивной гимнастике зрителям были продемонстрированы юбилейный логотип и видеоролик, посвященный важнейшим достижениям Федерации.

В видеоролике показано, чего Федерации удалось добиться за 20 лет работы под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Именно после ее избрания на пост президента AGF гимнастика в Азербайджане ожила и стала активно развиваться. Была создана материально-техническая база, налажены международные связи, удалось добиться больших успехов, а сама Федерация стала одной из самых активных в мире гимнастики, ежегодно проводя по несколько крупных соревнований.

На сегодняшний день AGF развивает девять гимнастических дисциплин. В двух из них – художественной и спортивной гимнастике – Азербайджан уже не раз был представлен на Олимпийских играх. Уделяется большое внимание и развитию гимнастики в регионах страны.

Федерация гимнастики Азербайджана трижды признавалась лучшей в мире и шесть раз подряд была в десятке лучших. AGF растит не только спортсменов и спортсменок, но и профессиональные кадры, которые помогают развитию гимнастики не только в стране, но и в мире. Представители Азербайджана занимают высокие позиции в международных структурах. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов является президентом Европейской гимнастики, технический директор AGF Наталья Буланова избрана в Технический комитет по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG), а тренер групповой команды Азербайджана Сияна Василева – в Комиссию атлетов FIG.