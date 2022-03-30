Как прошел 37-й день войны в Украине сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на фронтах страны по состоянию на окончание 37-х суток войны.
Согласно оперативной сводке Генштаба, из района Чернобыля в населенные пункты на территории Беларуси выводятся подразделения российской армии.
На Полесском направлении россияне не предпринимали наступательных действий, основные усилия сосредотачивали на ведении обороны отдельных рубежей, чтобы прикрывать отвод войск на территорию Беларуси, говорится в сводке украинского Генштаба.
На Черниговском направлении россияне продолжают блокирование Чернигова и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений ВСУ.
На Харьковском направлении армия РФ продолжает блокировать Харьков, производит перегруппировку войск и артобстрелы жилых кварталов. Проводит воздушную разведку позиций подразделений ВС Украины с применением беспилотников.
Генштаб Украины отмечает, что основные усилия россияне сосредотачивают на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное. Проводит обстрелы и штурмовые действия, чтобы взять под контроль Мариуполь.
Ранее в командовании Воздушными силами ВС Украины заявили, что россияне не смогли взять под контроль небо Украины.