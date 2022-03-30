Согласно оперативной сводке Генштаба, из района Чернобыля в населенные пункты на территории Беларуси выводятся подразделения российской армии.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на фронтах страны по состоянию на окончание 37-х суток войны.

На Полесском направлении россияне не предпринимали наступательных действий, основные усилия сосредотачивали на ведении обороны отдельных рубежей, чтобы прикрывать отвод войск на территорию Беларуси, говорится в сводке украинского Генштаба.

На Черниговском направлении россияне продолжают блокирование Чернигова и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений ВСУ.

На Харьковском направлении армия РФ продолжает блокировать Харьков, производит перегруппировку войск и артобстрелы жилых кварталов. Проводит воздушную разведку позиций подразделений ВС Украины с применением беспилотников.

Генштаб Украины отмечает, что основные усилия россияне сосредотачивают на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное. Проводит обстрелы и штурмовые действия, чтобы взять под контроль Мариуполь.

Ранее в командовании Воздушными силами ВС Украины заявили, что россияне не смогли взять под контроль небо Украины.