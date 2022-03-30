Кремль: Путин поручил Шойгу укрепить западную границу России

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать план по ответному укреплению военного потенциала России на западных рубежах, «чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО) укрепляется военный потенциал... И Путин дал поручение..., разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», – приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные пресс-секретарем президента России в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Как подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства, Министерство обороны России уже выполняет указание президента.